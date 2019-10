Šveices ledāji piecos gados zaudējuši desmito daļu no sava apjoma

Islande no kosmosa. Akmeņainas augstienes, dziļi fjordi, lavas nopēdoti vulkāni un ekspansīvi ledāji. Islande ir bezgalskaista, it sevišķi – no kosmosa. NASA Zemes novērošanas sistēmas kosmosa kuģis 2015.gadā 15.aprīlī fiksējis unikālu kadru bez mākoņiem.

FOTO: NASA Goddard Space Flight Center