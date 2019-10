Veselības aprūpes finansējums – Kariņam nav taisnība

Veselības aprūpe ir viena no premjera Krišjāņa Kariņa (Jaunā Vienotība) valdības deklarētajām prioritātēm un to viņš vairākkārt sacījis arī publiski. Tagad premjers apgalvo, ka veselības aprūpei nākamgad plānoti apmēram 4% no IKP – tas esot ļoti labi un pietiekami, taču problēma esot līdzekļu izlietošanas efektivitātē un slimnīcu tīklā. Re:Check analīze rāda, ka neviens no Kariņa apgalvojumiem neatbilst patiesībai – finansējums būs būtiski mazāks nekā 4%, naudas veselības aprūpei ne tuvu nav pietiekami un arī slimnīcu tīkla uzlabošana vien problēmas neatrisinās.