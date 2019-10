Dabasgāzes patēriņš pirmajā pusgadā Latvijā sarucis par 6,5%

Tajā pašā laikā salīdzinoši zemā nokrišņu daudzuma ietekmē samazinājās ūdens rezerves un elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās (HES), un HES jaudu iztrūkums tika kompensēts ar elektroenerģijas ražošanu termoelektrostacijās (60,6% no saražotā). Līdz ar to dabasgāzes patēriņš elektroenerģijas ražošanā 2019.gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn pieauga par 25,3%.

Apskatā arī teikts, ka dabasgāzes sadales sistēmas operatora ieņēmumi vēsturiski atkarīgi no dabasgāzes patēriņa valstī, taču SPRK 2018.gadā apstiprināto AS "Gaso" tarifu struktūra, kas paredz fiksēto un mainīgo maksājuma daļu, nodrošina operatora izmaksu segšanu arī pie samazināta dabasgāzes patēriņa. Lēmumā par tarifu apstiprināšanu paredzēta tarifu pārskatīšana, ja dabasgāzes patēriņa izmaiņas ir lielākas par 5%, taču, lai izvairītos no laika apstākļu noteikto patēriņa svārstību ietekmes uz tarifu vērtību, SPRK patēriņa prognozi noteikusi kā iepriekšējo trīs gadu vidējo rādītāju. "Līdz ar to, salīdzinot ar izteikto prognozi, kritiskā 5% robeža nav pārsniegta," teikts apskatā.