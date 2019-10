Latvija jautājumā par tiesas konfiscēto 29 miljonu eiro piederību Ukrainai sagaida attiecīgus pierādījumus

Zelenskis pauda, ka jautājums par minētajiem līdzekļiem šodien bija viens no prezidentu sarunu tematiem. "Esam noskaņoti uz aktīvu sadarbību, kas attiecas uz aktīvu atgriešanu," uzsvēra Zelenskis, uzsverot, ka nepieciešams meklēt arī citus aktīvus, kas nelikumīgi izvesti no Ukrainas uz Latviju.

Finanšu ministrija informēja, ka tad, kad banka saņems tiesas lēmumu, tai būs jāpārskaita arestētā nauda Valsts kases kontā, kas atvērts ieņēmumiem no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas. Par to, kā izlietot 29 miljonus eiro, tiks lemts pēc to saņemšanas budžetā, uzsvēra ministrijā.