"Lielajā dzintarā" atklās Heinrihsonu ģimenes izstādi

“Savā populārākajā literārajā veikumā “Kas nogalina lakstīgalu...” rakstniece Hārpera Lī (Harper Lee) rakstījusi, ka ikvienam no mums ir dota iespēja izvēlēties savus draugus, taču viennozīmīgi nav iespējams izvēlēties ģimeni. Tomēr arī neizvēlēto ģimenes saistību rezultātā mēdz rasties patiesas, aktuālas un starpdisciplināras draudzības. Spēcīgās ģimeniskās saites, kas ikdienā izpaužas arī kā ļoti tuva un cieša savstarpējā draudzība, ir gana dominējošas, taču nenomāc trīs Heinrihsonu – Ivara, Helēnas un Annas – individuālās mākslinieciskās intereses un raksturus. Taksonomija Heinrihsonu ģimenes izstādē Liepājā izpaužas kā atsevišķu un kopīgu sajūtu virknējums. Tā ir atteikšanās no fiziskās saiknes manifestācijas un uzdrīkstēšanās noticēt transcendentālai, emocionālai lietu piederībai,” par trīs Heinrihsonu izstādes ideju stāsta tās kuratore un Annas Heinrihsones meita Auguste Petre.

“Lielajā dzintarā” būs skatāma gleznotāja Ivara Heinrihsona lielformāta gleznu sērija “Kods”. Tā tapusi kā daļa no izstādes projekta, kas 2018. gadā norisinājās Spānijas abstraktās mākslas muzejā Kuenkā. Ivara daiļradē mīt spāņu mākslai raksturīgais donkihotiskais gars un nojaušamas El Greko, Goijas un Tapiesa ietekmes.

Viena no spilgtākajām un daudzpusīgākajām latviešu māksliniecēm Helēna Heinrihsone savukārt ģimenes izstādē prezentēs savu darbu sēriju “Garām”. Tajā māksliniece fiksējusi mirkļus, kuru sižetu vieglā abstrakcija ļauj tos interpretēt ārkārtīgi intīmi un personiski. Izmantojot pašas radīto tēlu sistēmu, Helēna novēro un attīsta dažādas ikdienas situācijas, par satura kodolu izmantojot spilgtu krāsu simboliku: “Ar krāsu laukumiem un nosacītām cilvēku figūrām risinu jūtu attiecību tēmu – satuvināšanās un attālināšanās vienam no otra, paslīdēšana garām, satikšanās vai vispār – nesatikšanās. Mīlestība, vienaldzība, naids.”

Sērija stāstīs par patiesu pārdzīvojumu, kurš acumirklī spēj kļūt arī par pievilkšanās punktu. Māksliniece šo spēka iegūšanas veidu salīdzina ar reliģisku avotu vai intīmu pielūgsmes objektu, pie kura nemitīgi atgriezties domās: “Gar jūru ripinās sakņu murskulis. Saknes kustība ir steidzīga, saraustīta, saprātīga. Es to neuztveru kā zīmi, es to sajūtu aiz sevis turpinājumā, kā elpu pakausī. Paņemu rokās un mani pārņem absolūts prieks, pilnīga apziņa par to, ka viss ir pareizi, ka tā tam ir jābūt, ka nav cita ceļa un vēl neskaitāmas atbildes uz jautājumiem, kurus nepagūstu uzdot, jo tie jau ir aizmirsušies.”