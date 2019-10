Grupa "Eskimo" laiž klajā debijas albumu, izdod singlu ar Kseniju Sundejevu

Pašmāju neatkarīgās mūzikas projekts "Eskimo", sadarbībā ar šūgeiza apvienības "Tribes of the City" vokālisti Kseniju Sundejevu, publisko savu kopdarbu – dziesmu "Tireless Muscle", tādējādi atzīmējot "Eskimo" šās nedēļas sākumā klajā nākušo pirmo albumu "Threads of Being".