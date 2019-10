1. novembrī notiks divas "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulces

Tostarp akcionāru ārkārtas sapulcē, kas sasaukta pēc "Olainfarm" lielākā akcionāra SIA "Olmafarm", kas pārstāv 42,56% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasīja un notiks plkst.11, tiks lemts par "Olainfarm" padomes locekļu atsaukšanu no amata un jaunas padomes ievēlēšanu uz piecu gadu termiņu, paredzot, ka darbu padomē turpina Jānis Buks un Andrejs Saveļjevs, bet no jauna padomē tiek iecelta Irina Maligina, Nika Saveļjeva un Valentīna Andrējeva.