Brāļu naida sekas: Beirutas šaurākā māja ar mērķi bojāt ainavu

Šaurā māja ir 60 centimetrus šaura un četrus metrus plata - vietējie savdabīgo konstrukciju nodēvējuši par "Al Basa", kas no arābu valodas nozīmē "Skaudība".

Šaurā māja ir celta 1950. gados un, kā vēsta vietējie, pie mājas tapšanas vainojami divi brāļi, kuru starpā bija izveidojies diezgan nopietns konflikts, vēsta blogere Sandra Rišani. Piecdesmito gadu sākumā divi brāļi ieguva mantojumā no tēva palielu zemesgabalu, kura dēļ dēli sākuši pamatīgu kašķi. Brāļi neesot spējuši vienoties par to, kas tad tiks būvēts uz mantotās zemes, turklāt strīds saasinājās pēc tam, kad vienu zemes daļu nacionalizēja pašvaldība, lai uz tās celtu šoseju.

Ņemot vērā faktu, ka zemi šķērsoja arī šoseja, zemesgabals kļuva vēl mazāks, turklāt tas ieguva arī neierastu formu, tāpēc uz tā uzcelt lielu māju vairs nevarēja. Taču no otras puses - šoseja sadalīja zemesgabalus divās daļās un to daļu, kura bija vismazākā, nodeva vienam no brālim.