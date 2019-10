Eksperte: Tuvākajā desmitgadē pasaulē gaidāms mājputnu gaļas ražošanas apmēru pieaugums

Pēc viņa sacītā, 2027.gadā putnu gaļa varētu veidot 40% no kopējās gaļas ražošanas apmēra.

Tāpat Pranckevičs norādīja, ka Latvijā 43% no gaļas tirgus veido cūkgaļa, 37% - putnu gaļa, 19% - liellopu gaļa un 1% citu dzīvnieku gaļa.

Vienlaikus viņš vērsa uzmanību uz to, ka 68% no kopējā putnu gaļas patēriņa Latvijā ir importētā produkcija, tostarp 27% tiek ievesti no Polijas.