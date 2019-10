Elīna Dobele prezentē pirmo Itālijā izgatavoto apavu kolekciju

Piemēram, 2010. gada ziemas kolekcijas zābaks ‘The Revolver’. Zābaki īpaši gan kā viens no klientu iemīļotākajiem dizainiem, gan ar to, ka atrodas Dekoratīvās mākslas uz dizaina muzeja pastāvīgajā izstādē no 2013. gada. Jaunajā kolekcijā zābaki ieguvuši aktuālo papēža formu un ‘ziemīgi’ masīvu, tomēr elegantu pazoli.