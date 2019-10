Publicēta 31. Rīgas modes nedēļas programma

Rīgas modes nedēļas 31. sesijā 2020. gada pavasara-vasaras sezonas kolekcijas uz lielā RFW podija prezentēs Latvijas zīmoli Amoralle, Anna Led, Bergs Prive, Katya Katya London, MCouture, Natalija Jansone, Nolo, Noname Atelier, jaunpienācējs - Selina Keer, bērnu modes zīmoli - Aristocrat Kids, Baronessa un Rock and Mouse, kā arī četri ārvalstu zīmoli - Caterina Moro no Itālijas, Diana Arno un Marimo no Igaunijas un Zefyras no Lietuvas.