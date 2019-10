Padome: Arestētos noziedzīgi iegūtos 29 miljonus eiro jāizmanto valsts budžeta deficīta samazināšanai

Tāpat Fiskālās disciplīnas padomē minēja, ka valsts budžets 2019.gadam tika pieņemts, neņemot vērā padomes iebildums par to, ka valsts budžeta maksimālais izdevumu apmērs tika noteikts par 0,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) lielāks, nekā to pieļautu fiskālie nosacījumi. Budžeta deficīta līmenis ir paaugstināts, traktējot 2017.gadā pieņemtās nodokļu reformas negatīvo ietekmi uz budžeta ieņēmumiem kā vienreizējo pasākumu.