Žagars: Dailes teātrim ir nepieciešamas pārmaiņas

Viņš stāstīja, ka negrib pilnībā piekrist Dailes teātra direktora Andra Vītola paustajam, ka esošā situācija prasot revolucionāras pārmaiņas. "Tas vienmēr ir bijis jautājums par māksliniecisko vadītāju, viņa darbu un viņa redzējumu teātra nākotnei. Iespējams, to var saukt par samilzušu nepieciešamību koriģēt stratēģiju, lai teātris tik ļoti nekomercializējas," pauda aktieris.

Viņš arī atklāja, ka teātra direktoram neizdevās izveidot māksliniecisko padomi, kas kādu laiku aizstātu teātrī neesošo māksliniecisko vadītāju. Žagars Vītola atkāpšanos saista arī ar to.

Viņš pauda nožēlu, ka teātra direktors nolēmis atstāt amatu, sakot, ka, iespējams, vēl bija kādi varianti, kā izveidot māksliniecisko padomi. Tomēr viņš respektē Vītola viedokli un argumentus, kāpēc tas neizdevās, jo "nav jēga izveidot to, kas nefunkcionē".

"Funkcionēt nozīmē ne tikai iegūt tiesības ietekmēt mākslinieciskos procesus, bet arī uzņemties atbildību pār finansiālajām sekām, un šie jautājumi ir grūti savienojami mākslinieciskās padomes formā," skaidroja aktieris, tomēr pieļaujot, ka tas varbūt būt bijis iespējams. "Acīmredzot teātra direktoram akumulējās par daudz pesimistisko sajūtu, ka to nevajag darīt un viņš izlēma no idejas atteikties, attiecīgi atkāpjoties no amata. Žēl, ka tas notika ātrāk par viņa amata pilnvaru beigām pēc diviem gadiem," pauda Žagars.