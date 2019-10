Algu nepalielināšana novedīs pie grūtībām saņemt pakalpojumus

Slimnīcu biedrības pārstāvji pauda neizpratni par to, ka valdība neievēro likumus un viņiem par to neiestājas nekāda atbildība, kamēr pārējos par likuma neievērošanu soda.

Kā norāda arodbiedrība, veselības aprūpes finansēšanas likums nosaka, ka veselības aprūpei valsts finansējumam 2020.gadā ir jāsasniedz vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Taču valdības plāni to neparedz. Atbilstoši VM aprēķiniem, veselības nozares finansējums nākamgad būs vien 3,75% no IKP. Arodbiedrībā norādīja, ka šogad finansējums nozarei veido 3,87% no IKP.