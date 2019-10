Levits: Tiesu darbu var vērtēt kritiski, bet tas jādara argumentēti

Levits atzīmējis, ka tiesneši no žurnālistiem var sagaidīt, ka viņi atbildīgi ziņos par tiesu darbu, taču "atbildīgi ziņot nenozīmē nekritiski ziņot, vienkārši pārstāstot to, ko tiesa ir teikusi vai nu spriedumā, vai atsevišķos preses paziņojumos, bet gan kritiski izvērtēt šo tiesas darbu".

"Kritiski izvērtēt nozīmē argumentēti izvērtēt, un man jāsaka, ja mēs skatāmies ziņas par spriedumiem, es redzu, ka diezgan grūti ir atrast argumentētus tiesu darba izvērtējumus. Tas ir aicinājums žurnālistiem attīstīt savu novirzienu tiesu darba atspoguļošanai. Starptautiskos medijos strādā žurnālisti, kuri ir specializējušies tiesu reportāžu veidošanās. Pie mums tā nav. Es nedomāju, ka tādi cilvēki, kuri tikai specializētos uz to, būtu vajadzīgi, bet ir vajadzīgi žurnālistu, kuri, cita starpā, spēj atbildīgi un jēgpilni ziņot un kritiski izvērtēt tiesu darbu. Tā ir mana vēlme un novēlējums žurnālistiem," izteicies politiķis.

Levita vērtējumā, uzticība demokrātiskā sabiedrībā ir centrālais kapitāls, uz kā balstās demokrātijas politiskā iekārta, un arī attiecībā uz tiesu centrāls jautājums ir uzticība. "Šajā gadījumā tiesa atšķirībā no politiskās varas netiek vēlēta, bet mēs uzticamies tiesneša profesionalitātei. Mēs, sabiedrības locekļi, varbūt neiedziļināmies spriedumā un argumentācijā, bet mēs sakām: "Ja tiesnesis tā ir nolēmis, tad acīmredzot tas būs taisnīgi un pareizi." Un tas ir centrāls jautājums, vai tiesu vara var funkcionēt. Tiesu vara var funkcionēt tikai tad, ja tai ir sabiedrības uzticība, jo atšķirībā no politiskās varas, kur šī uzticība patiešām ir jāatmaksā, bet, ja neatmaksā, tad politiskā vara tiek izmainīta, tiesu vara netiek tādā veidā izmainīta, jo tiesneši (...) ir neatkarīgi un pamatā arī tiek iecelti uz mūžu. Līdz ar to uzticība tiesu varai ir centrālāks jautājums nekā uzticība politiskai varai."