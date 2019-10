Dombrovskis: Klimata problēmu risināšanai tiks piesaistītas privātās investīcijas

IPSF nodibināja Eiropas Savienība (ES) kopā ar Ķīnu, Indiju, Argentīnu, Kanādu, Čīli, Keniju un Maroku. Dombrovskis sacīja, ka IPSF dibinātāji veido 44% no pasaules kopējā iekšzemes kopprodukta un arī 44% no kopējā izmešu daudzuma. Dombrovskis norādīja, ka šī iniciatīva ir daļa no starptautiskajiem centieniem izpildīt Parīzes līguma klimata jomā saistības.