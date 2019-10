Levits piedalīsies Japānas imperatora kronēšanas ceremonijā

Oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts Levita paziņojums, kurā teikts, ka viņš no šodienas plkst.14 līdz 25.oktobra plkst.23.30 atradīsies ārpus valsts robežām.

Tā kā Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK) no 23.oktobra līdz 25.oktobrim atradīsies prombūtnē, šajā laikā par Saeimas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāju ir iecelta Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere-Le Galla (JKP).

Līdz ar to Levita prombūtnes laikā no šodienas plkst.14 līdz 22.oktobrim Valsts prezidenta vietu izpildīs Saeimas priekšsēdētāja, savukārt no 23.oktobra līdz 25.oktobra plkst.23.30 - Beitnere-Le Galla.