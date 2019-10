"Very Cool People", ansis, Edavārdi un Prauliņa laiž klajā jaunu singlu

Tas tapis vairākās ierakstu studijās - "Very Cool Studios" ierakstu veica Andris Buiķis un Elvijs Grafcovs, "Meduza Sound" studijā Edgars Skrāģis, bet "Dirty Deal Audio" studijā Ansis Kolmanis. Jauno dziesmu miksēja skaņu inženieris Toms Lisments, bet māsterversija sūtīta uz Ņujorku, ASV, kur "ARF Mastering" studijā gala apstrādi veica ar grupu jau iepriekš strādājušais Alans Silvermans.

It kā ar to vēl nebūtu gana, jaunajam singlam tik tiešām izveidota arī datorspēle "Labirints". Tajā katrs var izvēlēties, vai viņš grib būt Edavārdi, ansis vai Kristīne Prauliņa, un doties uzdevumā savākt visas bumbas, taču jārēķinās ar to, ka ceļā stāsies jau minētie ļaunie tēli - spoki, kuri diezgan konkrēti izskatās pēc grupas VCP dalībniekiem. Spēli izstrādājis Nauris Kolmanis kopā ar Mārtiņu Zaļūksni.