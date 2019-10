"Billboard 200" topu iekaro reperis YoungBoy

Albums, precīzāks miksteips, ir pirmais divdesmit gadus vecā repera komerciālais ieraksts kopš viņa atbrīvošanas no cietuma šā gada augustā.

Topā šonedēļ startē vēl divu reperu jauni albumi - Lil Tjay ar "True 2 Myself" startē 5. vietā, bet Volī (Wale) ar "Wow… That’s Crazy" - numur 7.

23 gadus vecā R&B dziedātāja Samera Volkere (Summer Walker) ar savu debijas plati "Over It" noslīdējusi no 2. uz 3. vietu.