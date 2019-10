Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanai varētu nozīmēt rezerves tiesnesi

Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja Adrija Buliņa uzsver, ka ir jānodala tiesvedības ilgums no pirmstiesas kriminālprocesa ilguma. Ja pirmstiesas kriminālprocess kopumā bija aptuveni divus gadus, tad tiesvedības ilgums patlaban ir trīs gadi un septiņi mēneši. Tiesvedības laikā kopumā ir nopratinātas vairāk nekā 450 personas un pēc procesa dalībnieku lūguma tiesas sēdē tās pratinātas pat atkārtoti. Tāpat pabeigta tiesas izmeklēšana, procesa dalībniekiem doti divi mēneši, lai sagatavotos tiesas debatēm, kuras jau ir sāktas.

14.septembrī saslima viena no tiesnesēm. Ņemot vērā, ka krimināllieta ir noteikta iztiesāšanai koleģiāli triju tiesnešu sastāvā, bet tiesnesei ir darbnespēja, krimināllietas iztiesāšana ieplānotajos laikos nevar notikt.

"Lēmums par tiesneses aizstāšanu ar rezerves tiesnesi nedrīkst būt sasteigts un nepārdomāts, jo tad lietas iztiesāšanas virzība būtu atkarīga no katra tiesneša neplānotas prombūtnes. Iztiesāšanas turpināšana nebūs koleģiāli iespējama, līdz ar to var izveidoties situācija, ka krimināllietas iztiesāšana būtu jāsāk no jauna," uzsver Buliņa.