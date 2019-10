Jauns vārds mūzikā. Popkantri dziedātāja MØNTA

Dziesmas mūzikas un teksta autore ir pati dziedātāja, kurai par to ir savs stāsts: “Dziesmu es uzrakstīju vasarā, dienā, kad neaizgāju ar draugiem cept gaļu pie dabas. Es paliku mājās ar nostalģiskām sajūtām par to, kā mainījusies mana dzīve šī gada sākumā. Bija sajūta, ka šodien taps dziesma par to, cik savādi notiek dzīvē. Te esmu vienā vietā un liekas, ka bezgalīgā vāveres ritenī, kad nekas neapmierina, un tad speru pašai sev negaidītu un drosmīgu soli, pat vēl nenojausdama, cik ļoti tas drīz mainīs pilnībā visu manu dzīvi.”