PVD vēl divos Polijas izcelsmes putnu gaļas paraugos konstatē salmonellas

Viņa gan nevarēja pateikt, cik kopumā gaļas uzdots atsaukt no tirdzniecības, norādot, ka uz šo jautājumu šobrīd nav iespējams atbildēt, jo daļa šo produktu vairs nav apritē. Uzņēmumi atsauc produkcijas atlikumus.

Lai pasargātu sevi no pārtikas izraisītām saslimšanām, jāievēro daži vienkārši padomi, tostarp jāmazgā rokas pēc tualetes apmeklējuma, pirms gatavošanas, kā arī pēc darbībām ar jēlproduktiem. Tāpat, uzglabājot pārtikas produktus, jēlprodukti jānošķir no citiem pārtikas produktiem, un tas pats princips ir jāievēro gatavošanas procesā - jēlprodukti - gaļa, zivis, olas - nedrīkst nonākt saskarsmē ar citiem pārtikas produktiem, tāpēc to apstrādei jāizmanto atsevišķi virtuves piederumi, bet galda virsma pēc jēlproduktu apstrādes ir rūpīgi jānotīra. Arī dzīvnieku izcelsmes jēlprodukti - gaļa, zivis un olas - ir pareizi termiski jāapstrādā, kas nozīmē, ka tos kārtīgi jānovāra vai jāizcep.