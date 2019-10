Vidzemes šosejas Sēnītes posmā daļēji tiks atvērtas abas brauktuves

No rītdienas, 22. oktobra, autoceļa posmā no Vangažiem līdz Sēnītes mezglam satiksmi pakāpeniski ir plānots pārslēgt uz abām brauktuvēm. Savukārt posmā no Vangažiem līdz Rīgai satiksmei joprojām būs atvērta tikai viena brauktuve ar divām joslām katru savā virzienā. Par to TVNET informēja VAS Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļā.