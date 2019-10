Klimata izmaiņu dēļ "El Ninjo" kļūst spēcīgāki

Klimata izmaiņas pastiprina globālās dabas parādības "El Ninjo", kas maina laikapstākļus pasaules mērogā un uzkarsē jau sasilstošo planētu, konstatēts jaunā pētījumā, kas pirmdien publicēts ASV Nacionālās zinātņu akadēmijas žurnālā "Proceedings of the National Academy of Sciences".