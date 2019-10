Pašmāju projekts "Pragaii" izdod pirmo singlu no debijas albuma

Eksperimentālās popmūzikas projekts "Pragaii", kuru 2015. gadā izveidoja bijušais grupas "Carneval Youth" basģitārists Aleksis Luriņš un elektroniskās mūzikas mākslinieks Kaspars Kubeckis aka Kashuks, nāk klajā ar pirmo singlu “Andy-Jam” no novembrī gaidāmā debijas albuma "Sorry, Can’t Talk Right Now".