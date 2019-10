Koncertzālē "Palladium" uzstāsies britu dziedātājs JP Cooper

Savu karjeru Kūpers sācis 2012. gadā, un viens no viņa pirmajiem skatuves pieteikumiem bija hits “Keep The Quiet Out”. Pēc nākamā veiksmīgā ieraksta - singla “When The Darkness Comes” – izdevums Telegraph.co.uk viņa daiļradi atzinīgi nosaucis par “nākotnes mūziku”. Tomēr visstraujāko lēcienu galvu reibinošā popularitātē mūziķim nodrošināja sadarbība ar Džonasu Blū dziesmā “Perfect Strangers”, kā arī nākamais hits “September Song” – tās abas iekļuvušas mūzikas topu desmitniekā un ieguvušas platīna statusu.