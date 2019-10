LED spuldzes un gaismekļi tiek uzskatīti par energoefektivitātes čempioniem. To lielākā priekšrocība ir mazs enerģijas patēriņš, bet tajā pašā laikā gaismas atdeve būs lielāka nekā citiem apgaismojuma avotiem. Lēsts, ka LED spuldzes patērē pat par 90% mazāk elektroenerģijas nekā kvēlspuldzes. Nākošais jautājums – kādu papildus pievienoto vērtību šī spuldze vai gaismeklis man vēl var sniegt?

LED spuldzes darba mūžu un veiktspēju lielākoties ietekmē tās sastāvā esošo komponenšu kvalitāte, tādēļ, lai plašajā spuldžu piedāvājumā neapjuktu un nenāktos pirkumā vilties, rekomendējams priekšroku dot atpazīstamu zīmolu spuldzēm ar ražotāja sniegtu garantiju. Tāpat ir svarīgi, lai LED spuldzēm ir CE sertifikāts, kas apliecina to atbilstību ES standartiem – produkts nav kaitīgs patērētāja veselībai un ir draudzīgs apkārtējai videi.

Viens no LED attīstības scenārijiem tuvākajiem pieciem gadiem paredz arvien lielāku viedo tehnoloģiju piesaisti un dažādu funkciju apvienošanu vienā produktā. Patlaban, no funkcionālā aspekta raugoties, ir ļoti parocīgi, ja gaismekļi ir dimmējami. Tas nozīmē, ka gaismas intensitāti iespējams mainīt, acumirklī piešķirot vajadzīgo noskaņu telpā. Kā zināt, kura spuldze tāda ir? To norāda uz gaismekļa iepakojuma ar dimmera jeb gaismas regulatora piktogrammu.