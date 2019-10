FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Mūsu kaimiņi igauņi ir divu soļu attālumā no pirmā pasaules čempiona titula autorallijā! Otam Tanakam tas ir izdevies, viņš ir viens no pasaulē ātrākajiem WRC pilotiem. Kā Jums šķiet - uz kuru no mūsējiem mēs varam likt cerības? Versijas katrā ziņā ir.