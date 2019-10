Rīgas centra ēkai restaurē unikālu griestu gleznojumu

Laiks atjaunošanai bija pietiekams, bet gadījās arī izaicinājumi: līdz darba pabeigšanai mums bija palikuši tikai pāris mēneši, un, aizbraucot klātienē uz objektu, sapratām, ka mums būs radikāli jāmaina restaurācijas tehnoloģija, ko noteica metode, kā gleznojumu bija paredzēts stiprināt pie griestiem. Gleznojums tika noņemts no vecas ēkas un, kā jau senās ēkās, tas bija greizs, šķībs, bet virsma, kur to bija paredzēts novietot, bija perfekta, gluda. Tas bija kā basketbola bumbu no apaļas pārvērst plaknē, lai netiktu mainīta gleznojuma ģeometrija un nebūtu baltu laukumu. Iepriekš tika plānots, ka gleznojums pie griestiem tiks stiprināts ar enkuriem. Izrādījās, ka griestos nedrīkstam neko urbt, tādēļ bija jāatrod cits stiprināšanas risinājums: kā to pielīmēt, lai tas kalpotu mūžam. Tas bija liels izaicinājums.