Maskavas stacija apkalpos tikai ātrvilcienus, Lādogas stacija kļūs par pārsēšanās vietu satiksmē no Maskavas uz Helsinkiem. Savukārt tālsatiksmes vilcieni, kas pienāk no Maskavas puses, tiks novirzīti uz jaunu transporta – pārsēšanās mezglu Volkovskaja, bet Vitebskas stacija kļūs par piepilsētas satiksmes centru.

tks.ru ziņo, ka Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, tiekoties ar Ukrainas masu mediju pārstāvjiem, paziņojis, ka viņa vadītā valsts ir spiesta meklēt alternatīvu Krievijas naftas piegādēm. Baltkrievija uzskatot par izdevīgu naftas piegādes pārstrādes rūpnīcām no Eiropas reversā pa naftas vadu "Družba". Kas pārsteidzoši, pats izdevīgākais izrādījie piegāžu maršruts no Gdaņskas – caur Poliju uz Baltkrieviju. “No četrām naftas vada "Družba" dzīslām mēs sākumā paņemsim divas. Un sūknēsim reversā," teica Lukašenko, kuru citē aģentūra BelTA. "Ne no Krievijas nāks nafta, bet no turienes (Eiropas Savienības) pie mums. Bet tās nav spiediena sviras. Tā ir alternatīvas meklēšana," precizējis baltkrievu prezidents.