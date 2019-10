Iecere atvēlēt 1,78 miljonus eiro vēstniecībai raisa asas diskusijas Saeimā

Prioritārajiem pasākumiem kopumā Ārlietu ministrijai (ĀM) nākamgad piešķirti trīs miljoni eiro, no kuriem lielākā daļa jeb 1,78 miljoni eiro paredzēti vēstniecības atvēršanai Austrālijā, kā arī tās darbības nodrošināšanai.

Tāpat ministrs uzsvēra, ka ĀM ir plāns, kā virzīties, ja Saeima pieņem valdības izstrādāto budžetu. Viņš sacīja, ka no 1.marta Austrālijā varētu būt viens diplomāts un līgumdarbinieks, kuri meklētu telpas vēstniecībai un kārtotu dažādas formalitātes, savukārt no 1.augusta ministrija varētu plānot vēstnieka amata kandidātu. Visbeidzot no 1.oktobra vēstniecībā parādītos vēl viens diplomāts un vēstniecība varētu sākt strādāt, uzsvēra ministrs.