Baltijas labākā vīnziņa godu iegūst Latvijas pārstāvis Kaspars Reitups

Baltijas valstis konkursā tika pārstāvētas ar trim pretendentiem no katras valsts, papildus bija pieaicināti konkursanti no Dānijas, Zviedrijas un Polijas. Konkursa gaitā tika noskaidrots arī Baltijas labākais jaunais vīnzinis. Konkurss ilga divas dienas, un to laikā vīnziņiem bija jādemonstrē savas iemaņas un zināšanas gan teorētisko, gan praktisko uzdevumu pārbaudījumos. Baltijas labākais vīnzinis tika izvēlēts no četriem finālistiem, kuri konkursa noslēguma dienā sacentās, sniedzot ieteikumus dažādu vīnu un ēdienu saderībā un servēšanā, un demonstrēja vīna dekantēšanas un pasniegšanas iemaņas. Bija arī jāapliecina savas teorētiskās zināšanas jautājumu un atbilžu kārtā un prasmes ne vien vīna, bet arī dažādu valstu stiprināto dzērienu atpazīšanā un raksturošanā.