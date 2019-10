Pēc atteikuma stāties dzimumattiecībās vīrietis pret draudzenes roku nodzēš cigareti

Pārrunu laikā sieviete likumsargiem parādīja savas rokas un kājas, uz tām bija redzami gan pamatīgi zilumi no kniebšanas, gan arī apsārtums, kas radies no cigaretes nodzēšanas. Visu notiekošo redzējuši arī abi bērni. Vecākais no viņiem, kas bija no tēva iepriekšējām attiecībām, apstiprināja, ka tētis bijis vardarbīgs pret pamāti.