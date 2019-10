Gaidāmo nodokļu izmaiņu kontekstā primāri tiks vērtēti līdzšinējās nodokļu reformas ieviestie jaunie pasākumi

Ziņojumā minēti arī papildus stimuli ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām, proti, ir veikti grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas paredz palielināt atvieglojuma intensitāti tā, lai laika posmā no 2020.gada līdz 2022.gadam uzņēmumi, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijām, varētu samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm maksājamo nodokli par 85% no ziedotās summas, vienlaicīgi nepārsniedzot 30% no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.