Organizācija: Ķīnā bloķēta piekļuve gandrīz ceturtdaļai akreditēto ārvalstu ziņu vietņu

FCCC norādīja, ka Ķīnas cenzūra liedz ķīniešiem piekļuvi vērtīgiem informācijas avotiem par starptautiskiem jautājumiem un iekšpolitikas lietām. Bloķēto vietņu vidū ir tādu mediju mājaslapas kā BBC, "Bloomberg", "The Guardian", "The New York Times", "The Wall Street Journal", "Washington Post" un "Yomiuri Shimbun".