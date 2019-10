Izskanējis festivāla "Bildes" pirmais koncerts

Festivāla koncerti ir īpaši ar to, ka katru no tiem vada kāds sabiedrībā labi zināms mākslinieks. Blūza koncertā par lielisku atmosfēru, arī starp mūziķu priekšnesumiem, parūpējās šī koncerta vadītājs, rokmūziķis Jānis Bukums.

"Blūza koncerts ir īpašs, tā ir vieta, kur uzstājas gan augstas raudzes mūziķi ar 30 un pat 40 gadu pieredzi, gan tādi, kuri savu ceļojumu blūza pasaulē uzsākuši tikai nesen - šī ir festivāla "Bildes" burvība. Mūziķi iecienījuši šo festivālu tik ļoti, ka to sauc par savas mūzikas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Gadiem ejot, Blūza koncertā auguši līdzi arī skatītāji - viņi nāk uz koncertu, izprot šo mūzikas žanru dažādos virzienus un bauda to, novērtē un papildus aplausus un ovācijas sniedz pēc katra ģitāras, klavieru vai bungu solo. Kā Blūza koncerta vadītājām, man bija iespēja būt visa pasākuma epicentrā - sajust to, kā satraucas mūziķi un redzēt to, ar cik lielu sajūsmu pasākumu bauda ikviens no zālē sēdošajiem! Šīs visas lietas kopā padara ne tikai Blūza koncertu, bet arī festivālu kopumā, par ļoti unikālu pasākumu,” tā Bukums.