Dziedātāja Elizabete Gaile jauno dziesmu izdejo Rīgas cirka manēžā

Jaunā dziedātāja Elizabete Gaile skaņdarbu komentē šādi: "Dziesma radās, domājot par brīžiem, kurus līdz galam mēs neizdzīvojam un neizbaudām, jo visu laiku esam nemitīgā skrējienā un domājam par to, kas notiks rīt, parīt un aizparīt. Laiks, kuru mēs nevaram apturēt, mūsos rada spriedzi un trauksmi. Tomēr tad, kad pienāk kopīgais brīdis ar cilvēku, kurš daudz nozīmē, šķiet, ka laiks vienkārši ir apstājies."

Šī ir Elizabetes Gailes trešais singls latviešu valodā no novembra beigās gaidāmā minialbuma. Dziesmai ir tapis arī mūzikas video, kuru veidoja Zigmārs Zilgalvis un Théo Poncet. Video tapšanā piedalījās arī Krista Mežavilka, Katrīna Štēbele un horeogrāfe Elīna Vjatere.

"Caur horeogrāfiju es vēlējos atspoguļot dziesmas stāstu un parādīt to, ka deja man ir tuva – gandrīz desmit gadus esmu dejojusi baletu un mīlestība pret to nav zudusi," tē dziedātāja. "Video tapšanas laikā biju patīkami satraukta par to, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma, man ir iespēja caur deju izstāstīt savu dziesmas stāstu. Šī video tapšana man noteikti paliks spilgti atmiņā."