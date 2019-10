"Lielajam Kristapam" nominētā Kaspara Rogas filma tagad tavā televizorā

“Filma "Meklējot Mr. Kauliņu" ir īpaša ar to, ka atklāj ne tikai tās dēkaino galveno varoni, bet arī tikpat lielā mērā – filmas režisoru Rogu. Šis dokumentālajā kino nereti izmantotais paņēmiens piešķir darbam pavisam jaunu dimensiju, radot vēl vienu, paralēlu stāstu. Latvijas dokumentālā kino tradīcija vienmēr ir bijusi ļoti spēcīga. LMT mājas viedtelevīzijas mērķis ir ne tikai izklaidēt, bet arī izglītot, tāpēc mēs cenšamies pēc iespējas vairāk iekļaut mūsu saturā Latvijā radītus grandus un jaudīgus kino stāstus. No sirds novēlu filmai tikt pie Lielā Kristapa un arī citām balvām, savukārt viedtelevīzijas skatītājus aicinu iedziļināties tik neparastajā stāstā par īstu draudzību,” norāda viedtelevīzijas satura eksperte Anna Rozenvalde.

“Brīžiem pat šķiet, ka tas arī ir bijis filmas veidotāju galvenais mērķis – parādīt vai, pareizāk sakot, uzburt to ideālo “divu džeku draudzību”, kas ir aizkustinoša tieši ar to, ka nez vai kaut kur realitātē eksistē,” žurnālā Kino Raksti atzīmē publicists Ilmārs Šlāpins. Līdzīgi novērojusi arī kino kritiķe Kristīne Matīsa, kura raksta: “Divu draugu sarunas "no sirds" ir svarīga līnija filmā, kas rada motīvu arī psiholoģiskai spriedzei par tēmu "kā nepajautāt par daudz un neaizbiedēt".” Tiesa, ir jautājumi, kas netiek atbildēti, kas pat netiek uzdoti – kas noticis ar Mr. Kauliņa pirmo ģimeni, skaudrs komentārs portālā Satori.lv lasāms no filmas varoņa dēla Matīsa Kļaviņa, kurš tēvu tikpat kā nav pazinis. “Filma, manuprāt, ir veiksmīga, vizuāli glīta un emocionāli iedarbīga. Ņemot vērā to, ka naratīvs ir veidots no Rogas skatu punkta, es ticu, ka tā lielā mērā ataino Rogas patiesību par manu tēvu, bet patiesības var būt dažādas,” tā Kļaviņš jaunākais, kuram tēva dēkainais dzīvesveids nozīmējis vien tēva neesamību.