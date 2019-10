Deputāti aicina pārskatīt plānotās izmaiņas bezdarbnieka pabalsta izmaksas kārtībā

Kā ziņots, nākamgad paredzēts samazināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu no deviņiem uz astoņiem kalendārajiem mēnešiem. Kā iepriekš informēja LM, izmaiņas skars arī bezdarbnieka pabalsta apmēru - tiks samazināta izmaksājamā bezdarbnieka pabalsta proporcija par trešo mēnesi no pilna apmēra uz 75%, par piekto un sesto mēnesi no 75% uz 50% un par septīto un astoto mēnesi no 50% uz 45% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.