No Īkšķītes skatupunkta: apskati miniatūro maketu izstādi "Liliputija"

Tās norisināsies 23.-25.oktobrī un to laikā būs iespējams uzbūvēt tvaika lokomotīvi, izveidot vagonu interjeru, veidot dzelzceļa ainavas no dabas materiāliem mērogā 1:87, kā arī darboties Lokosalīmes uzlīmju darbnīcā. Radošās darbnīcas paredzētas dažāda vecuma bērniem sākot no četriem līdz 12 gadiem.