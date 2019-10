Iepazīsties ar filmas "Dvēseļu putenis" varoņiem

Filmas galveno varoni atveido Oto Brantevics no Turlavas, kuram šī ir pirmā pieredze lielajā kino. Pārējo filmas aktieru ansambli veido Mārtiņš Vilsons, Rēzija Kalniņa, Raimonds Celms, Gatis Gāga, Jēkabs Reinis, Vilis Daudziņš, Renārs Zeltiņš, Ieva Florence, Grēta Trušiņa un daudzi citi. Kopā ar aktieriem filmā nofilmējās un iesaistījās arī 2000 brīvprātīgie masu skatu aktieri.

Artūrs Vanags (aktieris Oto Brantevics) – 16 gadus vecs reālskolas 6. (priekšpēdējās) klases skolnieks, atvērts pārsteigumiem, ko sagādās pieaugušo dzīve. Viņš satiek savu pirmo mīlestību, un Artūra nākotne šķiet cerību pilna, taču sākas karš. Artūrs piedzīvo milzīgus zaudējumus, un viņam teju vai acumirklī jāpieaug, lai saglabātu cerību atgriezties mājās un veidot dzimtu no jauna. Oto Brantevics no Turlavas šai lomai tika izvēlēts kā piemērotākais no 1300 pretendentiem.