Valsts kontrole: Garkalnes novada pašvaldība naudu tērē bez pamatojuma un pat izšķērdīgi

Revīzijā konstatēts, ka pašvaldības izstrādātā Attīstības programma, kurai vajadzētu nodrošināt sabiedrības vajadzības un teritorijas attīstību, vairāk atbilst labo vēlmju sarakstam, nevis reālas rīcības plānošanas dokumentam. Visbiežāk Attīstības programmā iekļautie projekti netiek realizēti vispār vai to termiņi aizvien tiek pagarināti, atzīmē VK. No 2014. līdz 2018.gadam plānotajos termiņos realizēti tikai septiņi no 23 jeb 30% no investīciju plānā sākotnēji iekļautajiem projektiem. Attīstības programmas izpildei faktiski netiekot sekots līdzi.