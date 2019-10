Par seksu ar sestklasniekiem un vecuma marasmu

Uz šo situāciju var raudzīties no vairākiem skatpunktiem. Viens, un tajā pat laikā arī loģiskākais būtu – pieaugušu skolotāju sekss ar saviem nepilngadīgajiem audzēkņiem nav pieņemams nekādos apstākļos. Ja tu izvēlies skolotāja profesiju, tu to dari, lai audzinātu un izglītotu bērnus, nevis ar viņiem pārgulētu. Punkts.

Rodas vairāki jautājumi. Piemēram – ja skolotāja būtu neglīta, vai tā automātiski būtu izvarošana? Skalā no 1–10, cik simpātiskai jābūt skolotājai, lai dzimumakts ar bērnu no nosodāma kļūtu par apsveicamu? Vai simpatisks pasniedzējs drīkst pārgulēt ar trīspatsmitgadīgu skolnieci, kura pati to vēlas, ja sekss viņai būtu patīkams? Vai jūs neiebilstu, ka jūsu trīspadsmitgadīgais dēls vai meita pārguļ ar saviem skolotājiem? Nē, nu – ja neiebilstat, tad varbūt jāveido kādas īpašas skolas, kurās šī tiek pieņemta par normu un pilnīgi iespējams, šādi skolotāju arodam tiktu piesaistīti jauni pretendenti.