Klausos ļoti vecu džezu. Saruna ar džeza ģitāristu Čārliju Hanteru

Visu! Tur viss jau ir pateikts. Kad, piemēram, klausies Blind Willie Johnson vai Čārliju Petonu, vai to pašu Lūisu Ārmstrongu, saproti, ka mūzikas tehnoloģijās daudz kas ir mainījies, bet pašā kodolā - nekas! Rokgrupa? Cik daudz roķīgāks tu patiesībā vari būt par to pašu Čārliju Petonu?! Tu vari tikai pagriezt skaļāk, bet ne jau par to ir stāsts. Un nav smagāka rokmūziķa par Blind Willie Johnson. Neviens viņu nepārspēs! Tāpat neviens neizspiedīs no ģitāras vairāk kā Blind Blake. Un kurš no trompetes izdabūs kaut ko vairāk kā Lūiss Ārmstrongs? Instruments mainās, cilvēki ar to dara citādākas lietas, bet tam nav sakara ar tā vietu mūzikas kultūrā un patiesiem ģēnijiem, kas konkrēto instrumentu padarīja tik populāru. Turklāt tad, kad viņi to paveica, tas bija īstajā vietā un laikā, tādēļ arī izklausās tik aizraujoši. Mūsdienās runa ir vairāk par mūzikas skolām, un tas ir kaut kas absolūti cits. Es pats neesmu skolots mūziķis, tādēļ šī sfēra ar mani nerezonē vispār. Labāk ir mācīties no vecajiem ierakstiem... Jaunie ieraksti man jebkurā gadījumā ir par smagu.