Augstākā tiesa aicina Bordānu atturēties no nekorektas un nepamatotas kritikas

Šāds komentārs no tiesas nācis pēc tam, kad tieslietu ministrs publiskajā telpā paudis uzskatu, ka par Zolitūdes traģēdijas tiesvedības procesu vistiešākā veidā atbildību nes AT priekšsēdētājs.

Tiesvedības gaitai ikvienā lietā jābūt maksimāli efektīvai, un tiesai pie taisnīga sprieduma jānonāk iespējami ātrā laikā. Jo īpaši tas svarīgi Zolitūdes traģēdijas krimināllietā, norādīja AT priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Vienlaikus AT priekšsēdētājs skaidroja, ka ne viņam, ne AT tiesnešiem nav tiesību iejaukties zemākas instances tiesas darba organizatoriskos jautājumos un ietekmēt lietas izskatīšanas gaitu.