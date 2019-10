Dombrovskis: "Saskaņa" ir, iespējams, krīzes situācijā

Kandidējot uz "Saskaņas" valdes priekšsēdētāja amatu, Dombrovskis secinājis, ka partija ir "nopietnā stāvoklī, iespējams, pat krīzes situācijā", līdz ar to nepieciešams izvēlēties nākotnes ceļu - vai nu palikt komforta zonā vai mācīties no kļūdām un pārbūvēt partiju, ejot uz priekšu.

"Šāda izvēle partijas biedriem tiek dota. Jānis Urbanovičs pie partijas vadības stāvējis kopš deviņdesmitajiem gadiem un ilgstoši bijis valdes priekšsēdētāja vietnieks. Spriežot no viņa intervijām, viņš piedāvā atgriezties kaut kur pie vecās "Saskaņas". Savukārt es piedāvāju iet pārmaiņu ceļu," uzsvēra Dombrovskis, piebilstot, ka partijas nākotne atkarīga no politiskā spēka biedru izvēles sestdien.

Politiķis uzsvēra, ka viņa piedāvātās pārmaiņas partijai nav kosmētiskas un tās paredz divus uzdevumus. Pirmais uzdevums ir izvērtēt visu to, kas noticis pēdējā gada laikā. "Jāspēj izdarīt secinājumus no visa tā, kas noticis Rīgas domē, no tā, ka notiek mērķtiecīga kampaņa, lai "Saskaņai" pielipinātu zagļu un korumpantu birku," norādīja deputāts.

Tomēr par vienu no kļūdām Dombrovskis uzskata visu partijas resursu koncentrēšanu vienā cilvēkā, jo tādā veidā partija kļūstot ļoti atkarīga no viena cilvēka. "Manuprāt, neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs sestdien, "Saskaņa" kā viena līdera partija ir pagātne. Partija veidosies kā komandas politiskais spēks. Pati partija vairs nepiekritīs iet to ceļu, lai visu koncentrētu viena cilvēka rokās," uzskata Dombrovskis.