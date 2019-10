4000 cilvēku parakstījušies par veselību kā prioritāti 2020. gada budžetā

Kā portāls TVNET uzzināja biedrībā, lai arī no politiķu puses veselība bieži tiek dēvēta par prioritāti kopumā un arī 2020. gada budžetā, budžeta pieņemšanas laikā izdarītie lēmumi par to neliecina – veselības aprūpei atvēlēts daudz mazāk, nekā tika ierakstīts Veselības aprūpes finansēšanas likumā.

“Ar vēstuli aicinām nākamgad veselībai atvēlēt finansējumu vismaz 5 % apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), kā to jau iepriekš Latviju aicinājusi darīt Pasaules Veselības organizācija. Pašlaik mūsu valsts finansējums veselībai nesasniedz pat 4 % no IKP, bet vidēji ES tie ir 7 %. Arī situācija 2020. gadā patlaban neizskatās cerīgāka, neskatoties uz nepārprotamajām nozares darbinieku norādēm par to, ka veselības aprūpe Latvijā ir uz sabrukšanas robežas. Kustības un visu tās atbalstītāju – Latvijas cilvēku, nodokļu maksātāju, vārdā,- aicinu Saeimas deputātus mūs sadzirdēt, ieklausīties un izpildīt vismaz Veselības aprūpes finansēšanas likumā ierakstīto,” pauž kustības dalībnieka – Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta – vadītāja Dace Helmane.