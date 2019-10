Rīgā uzstāsies "Krievijas atbilde The Pogues" - grupa "Otava Yo"

Pamazām grupas koncertdarbība pārcēlās no ielām uz klubiem, no klubiem uz festivāliem un koncertzālēm. Šobrīd grupa ir izdevusi piecus studijas albumus, sniegti vairāk kā 500 koncerti 30 valstīs. Kā īpašs, starptautisks panākums ir jāmin fakts, ka Lielbritānijas mūzikas izdevniecība "Arc Music" noslēdza ar grupu līgumu par pēdējā, 2018. gadā ierakstītā albuma “Do You Love” izdošanu.