Jumts nesākas ar klājumu - kas ir kore un atloks?

Karnīze, vējmala, kore, atloks, satekne vai sniega barjera – tie visi ir ļoti svarīgi jumta elementi, bez kuriem jumts nevarētu māju ilgstoši aizsargāt mūsu Latvijas mainīgajā klimatā. Vējš tiktu zem jumta klājuma, lietus bojātu latojumu un mitrums piekļūtu apmetumam un dzīvojamajai zonai. Tāpēc kārtīgs jumts bez kārtīgiem jumta specelementiem nav iedomājams. Un katram no tiem ir sava nozīme.

Kore – ar kori viss sākas, ja skatās no augšas. Ar to varētu būt vismazāk neskaidrību, - tā savieno divslīpu jumta plaknes augšmalā un neļauj nokrišņiem pakļūt zem jumta.

Zem jumta gala piestiprina noteku, kurā satek viss lietus ūdens, un tas tiek aizvadīts prom - bet vai ar to pietiek? Nav tik vienkārši. Ir vēja brāzmas, un ir pilošais ūdens, kas teknē šļakstās, nerunājot pat par sniegu un ledu ziemā, kas iekļūst vismazākajās spraudziņās un cenšas sabojāt jumtu segumu. Tāpēc šeit bez karnīzes vai lāsenes neiztikt. Tieši karnīze ir tā, kas nosegs spāru galus un pasargās jumta membrānu no UV stariem un mitruma ietekmes. Īpaši svarīga karnīze ir lēzenajiem jumtam, kur mitrums sūcas uz augšu gar jumta seguma iekšpusi.

Satekne, kā jau noprotams pēc nosaukuma, ir vieta, kurā satek ūdens no iekšējām jumta plaknēm. Tai ir ko turēt, jo ūdens apjoms, ko savāc jumts un novada sateknē, ir tieši proporcionāls jumta laukuma lielumam. Jo lielāks jumts, jo vairāk ūdens. Lietus laikā to var salīdzināt ar kalnu strautu. Un šeit svarīgs ir sateknes pieslēgums jumta apakšējā galā, - lai pareizi pievienota ir gan karnīze, gan tekne, - lai viss “kalnu strauts” netiktu novadīts zem jumta seguma.

Sniega barjera – tas ir tik interesanti Youtube filmiņās, kur redzams, kā atkusnī viss sniegs “nobrauc” lejā no jumta! Un neviens nezina, kad tieši tas notiks! “Savu kupenu nedzird,” tā saka zinātāji. Bet jautri tas ir tikai filmiņās... Savā mājā diezin vai kāds vēlētos “izbaudīt” sniega kupenas nobraukšanu pie ieejas vai vēl ļaunāk - uz mašīnas. Un te nāk palīgā sniega barjeras. Tās veido aizsprostojumu un neļauj vienlaidu sniega un ledus klājam pamest jumtu. Sniegs tiek turēts uz vietas, kamēr tas izkūst. Īpaši noderīgi tas ir gludajiem metāla jumtiem, kam nepieķeras ne netīrumi, ne sniegs.

Katram no jumta specelementiem ir sava funkcija, un tikai apvienojumā ar jumta klājumu tie veido drošu jumtu, kas aizsargā jūsu māju ilgi un laimīgi. Pasūtot jumtu, jūs noteikti vēlēsieties, lai visas jumta detaļas kalpotu vienādi ilgi, lai nav jau pēc desmit gadiem jāmaina kāds stiprinājums vai pieslēgvieta. Tieši to ņem vērā Balex Metal, jo, pasūtot jumtu, jūs iegūstat gan jumta loksnes, gan specelementus, kas izgatavoti no vienas un tās pašas metāla partijas. Tādā veidā var garantēt, ka gan krāsa, gan ekspluatācijas laiks būs identiski gan vējmalai, gan atlokam, gan profilētajai loksnei. Un tie visi būs vienādi skaisti - jūsu izvēlētajā krāsā.