Jauns amats ar plašākām pilnvarām: topošā EK izpildviceprezidenta galvenie uzdevumi tuvāko gadu laikā

Tas, ko jaunā komisija ir paziņojusi, ka ir jāuzlabo šo platformu darbinieku sociālās garantijas. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no nodarbinātības formas, darbiniekiem ir jāveic iemaksas sociālajā sistēmā un nepieciešamības gadījumā arī jāsaņem atbalsts no sociālās apdrošināšanas sistēmas. Tas ir darba virziens, kas kļūst arvien aktuālāks. Nevar veidoties situācija, kad cilvēki paliek bez sociālajām garantijām, un neveic iemaksas sociālajā sistēmā.

Runājot konkrēti par Latviju, tā nav to valstu vidū, kur darbaspēka elastība būtu nopietna problēma. Viens virziens, uz kuru Latvijai jāvirzās uz nozaru koplīgumiem. Ja mēs skatāmies, tā ir tendence daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tajās valstīs, kur darba tirgus funkcionē labāk, ir lielāka sociālo partneru un koplīgumu loma. No Eiropas Komisijas puses šādu darba virzienu atbalstām, un Latvijai ir potenciāls ar šo koplīgumu palīdzību gan uzlabot strādājošo stāvokli, gan mazināt ēnu ekonomiku, gan nodrošināt uzņēmējiem godīgākus konkurences nosacījumus.

Viens no piemēriem ir koplīgums, kas noslēgts celtniecības sektorā, taču tas ir virziens, kur Latvijai jāvirzās. Vēl ir svarīgs sociālais dialogs, un virzība uz nozaru koplīgumiem. It īpaši, skatoties uz lielākiem uzņēmumiem, pēc produktivitātes līmeņa Baltijas valstis sasniedz aptuveni 50-60% no Rietumeiropas līmeņa, bet atalgojuma līmenis nesasniedz 50-60% no Rietumeiropas līmeņa, sasniedzot vien aptuveni trešo daļu. Te arī ir jārunā par algu neatbilstību.